Il Tapis Roulant a 'Striscia la Notizia'. Michelle Hunziker: 'Reggio splendida località'

Il Tapis Roulant di Reggio Calabria finisce sugli schermi di ‘Striscia la Notizia’. Fare il punto della situazione rispetto ad una delle più celebri incompiute reggine il motivo della visita di ‘Capitan Ventosa’, che con la sua ironia e con la complicità dei reggini ha scherzato sulla chiusura del tapis roulant.

In una delle trasmissioni televisive più seguite a livello nazionale si parla così del tapis roulant di Reggio Calabria, Capitan Ventosa è sorpreso dalla chiusura del tappeto mobile in centro città, utilissimo per reggini e turisti. In chiusura di servizio, in collegamento le parole del sindaco f.f. Brunetti: ‘Abbiamo le risorse per ripristinarlo, circa 350 mila euro. I tempi? Sei mesi, ma contiamo di accorciarli’.

Al rientro in studio dopo il servizio, Michelle Hunziker (al bancone di Striscia al fianco di Gerry Scotti) parla di Reggio Calabria come una ‘splendida località’ e auspica che il tapis roulant possa riaprire il prima possibile. La stessa speranza che da anni si vive in riva allo Stretto…

CLICCA QUI per vedere il servizio