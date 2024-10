Reggio Calabria Tattoo Convention: si parte con l’happy hour da Zio Fedele

Un evento imperdibile renderà ancora più magico il mese di dicembre, che non potrebbe iniziare in maniera più creativa e soprattutto inquadrare la nostra città come culla di arte e cultura. L’associazione Taag è orgogliosa di presentare la seconda edizione della Reggio Calabria Tattoo Convention che si terrà nei giorni 3 e 4 dicembre 2022 presso il centro polisportivo Boccioni del viale Messina.

II edizione della Reggio Calabria Tattoo Convention

Nella splendida cornice della Fata Morgana si svolgerà un viaggio di due giorni dedicato all’arte del tatuaggio, che metterà in contatto gli appassionati del Tattoo con l’universo dei professionisti nazionali ed internazionali.

Durante la due giorni sarà possibile ammirare i tatuatori al lavoro. Ci sarà la possibilità di farsi tatuare, osservare delle performance, acquistare gadget, assistere a mostre e ascoltare musica dal vivo. Saranno presenti tatuatori specializzati in diversi stili, dal tradizionale al realistico, del geometrico al new school.

Zio Fedele sponsor ufficiale dell’evento

Musica, cibo, drink, arte, tattoo e magia

Durante la convention sono previsti contest delle varie categorie e, una giuria composta da esperti del settore, stabilirà i vincitori. Faranno da contorno postazioni di Street Food e Beverage curate in tutto e per tutto dallo Zio. Si, Zio Fedele, è lo sponsor ufficiale dell’evento.

“Siamo stati felicissimi di accogliere l’ iniziativa e l’invito offertoci da Gennaro e Eugenio e siamo orgogliosi di offrire i nostri servizi a 360 gradi durante questo evento. Per presentare al meglio agli avventori tutto quello che rappresenterà la convention per la nostra città lo Zio ha organizzato un aperitivo ad hoc”.

Quando? L’appuntamento è per domenica 27 novembre alle ore 19:30. Un happy hour contornato di arte e passione. Il tatuaggio sarà il protagonista della serata in programma per domani, tanto che lo Zio si farà tatuare in diretta per la prima volta all’interno del locale di via Zaleuco.

Gennaro Venanzi, tatuatore, docente all’accademia delle belle arti che ha lavorato in università importanti come quella di Milano e Palermo, appassionato di arte in generale, dello street food, dell’antico e che realizza anche quadri, si occuperà di incidere sulla pelle, presso il bistrot, un simbolo importante per lo Zio: