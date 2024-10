Reggio, il teatro Siracusa pronto alla ‘rinascita’

Saracinesca alzata, questa mattina, per il teatro Siracusa di Reggio Calabria. Sono iniziati i lavori per l’ammodernamento e la riapertura dei locali del Siracusa, pronto a cambiare nuovamente volto.

Già il mese scorso avevamo anticipato l’iniziativa di un imprenditore siciliano che ha scelto lo storico teatro per un nuovo concept.

“Un locale aperto dalla mattina fino a tarda sera in cui sarà possibile mangiare, bere e assistere agli spettacoli. Una nuova realtà dedicata a tutti, dai più piccoli fino agli adulti. Cocktail bar, rosticceria, pasticceria e fast food. Per la gioia dei ragazzi e non solo, tra i brand presenti, ci sarebbe anche il noto ‘Burger King‘. Il teatro Siracusa rimane dunque un contenitore culturale riempito da più attività commerciali. L’offerta quindi si estende a più generazioni con l’obiettivo di coinvolgere l’intera cittadinanza e rispondere così alle varie esigenze”.