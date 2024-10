‘I Tesori del Mediterraneo’, Falcomatà: “Evento dal grande valore culturale ed artistico”

“Mi sento di ringraziare Nuovi Orizzonti perché 19 edizioni non sono poche, 19 edizioni dal grande valore culturale e artistico, con una grandissima varietà di argomenti affrontati nei talk, negli spettacoli che vengono proposti gratuitamente alla cittadinanza. Voglio ringraziare tutta l’organizzazione perché tutto questo non è scontato, non è banale.

Offrire sei giorni con questo tipo di attività alla cittadinanza, ai turisti, significa avere professionalità, ma anche passione per quello che si vuole proporre e per la nostra città e l’associazione Nuovi Orizzonti con Paolo Catalano e Natalia Spanò le hanno sempre avute. E’ giusto quindi che gli Enti li supportino in questo percorso positivi per tutto il territorio”.

Così il sindaco metropolitano e della Città di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenuto oggi alla presentazione dell’edizione 2024 de ‘I Tesori del Mediterraneo’, evento di cultura, turismo, sport, spettacolo che si svolgerà sul Lungomare ‘Italo Falcomatà’ fino al 4 agosto. Insieme al primo cittadino erano presenti i rappresentanti della manifestazione, Natalia Spanò e Paolo Catalano e i vicesindaci metropolitano Carmelo Versace e del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti.

“Non è un semplice evento – ha detto Versace – è qualcosa di più, di identitario per tutto il nostro territorio. Oltre allo sport e agli spettacoli, che esaltano la nostra area, I Tesori del Mediterraneo riescono ad incidere anche in ambito culturale, sostenendo i più giovani alla lettura e alla conoscenza. Un elemento da non sottovalutare alle nostre latitudini”.

Per il vicesindaco Brunetti, invece: “se si arriva alla 19.ma edizione con lo stesso entusiasmo della prima, è perché alle spalle c’è un’organizzazione che ha anche molta passione, oltre alla professionalità”.

I Tesori del Mediterraneo è un evento che rientra nella programmazione dell’Estate Reggina 2024, ed è stato istituzionalizzato dalla Città metropolitana, grazie anche al coinvolgimento di numerosi Enti pubblici istituzionali, accademici, culturali, di istruzione, ed è caratterizzata dalla spettacolare ‘Regata del Mediterraneo’ che si svolge nelle acque antistanti il Lungomare ‘Italo Falcomatà’. Inoltre, da qualche anno è associato il premio letterario ‘Apollo’ che coinvolge le case editrici calabresi e coinvolge molte scuole secondarie di primo e secondo grado.