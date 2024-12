ODA incastona una serata a tutto gospel al Cilea di Reggio con “The Bronx Group”

Il Teatro Cilea diventa palcoscenico della black music: The Bronx Gospel Group in concerto per una serata magica, tra spiritualità e innovazione sonora

La forza prorompente di The Bronx Gospel Group al teatro “Francesco Cilea”. L’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli, dopo il concerto di stasera delle splendide Incanto Quartet con l’Orchestra del Conservatorio Cilea, lo spettacolo teatrale di Stefano Fresi protagonista di Dioggene in scena domani sera (20 Dicembre), chiude l’anno con l’atteso concerto degli eccellenti artisti apprezzati in tutto il mondo per la loro formula spiritual gospel-pop innovativa e mai scontata.

Il 21 Dicembre, The Bronx Gospel Group travolgeranno il pubblico di Reggio Calabria e non solo, in un concerto che conferma appieno la bontà e le preziose doti interpretative di ogni singolo cantante e regalerà ad ogni spettatore, brano dopo brano, l’autentica bellezza della musica.

La rassegna “Nuovi Stimoli 2024” e il sostegno istituzionale

Lo spettacolo inserito nella rassegna teatrale Nuovi Stimoli 2024 dell’ODA, finanziata con risorse PAC 2014/2020 – Az.6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Eventi di promozione culturale 2024” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

Un live da non perdere per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno a colpi di ottima musica. I poliedrici artisti, nativi del Bronx, porteranno nella massima culla dell’arte reggina, la loro voce e testi caratterizzati dai tanti colori musicali.