A Reggio Calabria torna il Festival Primavereggae

Il Festival Primavereggae giunge alla sua quarta edizione, inaugurando la nuova location dell’Ausonia club (zona industriale di San Gregorio, RC) insieme ai ragazzi di Orap Crew, con la loro selezione di vinili affiancati da Katana Sound. L’evento si svolgerà il 30 giugno a partire dalle ore 23:00.

“Siamo giunti alla conclusione anche per quest’anno di Primavereggae e, come è giusto che sia, chiudiamo in bellezza questo quarto anno ricco di eventi, sorrisi, party e tanti bei momenti all’insegna della buona musica.

Come ospite di chiusura della kermesse avremo l’onore di avere sul palco dell’Ausonia club un artista molto quotato del panorama nazionale, Easyone, il quale fresco di uscita discografica presenterà il suo ultimo lavoro dal titolo “Stessa pelle”.

Disco prodotto dalla IRMA records ove sono presenti tanti featuring e collaborazioni con vari artisti della scena nazionale tra cui Clementino, Primo Brown, Blo-B e tanti altri. Per l’occasione ad accompagnare Easyone in questo viaggio vi saranno Mad Simon e Masta P dei kalafro sound power, gruppo musicale molto apprezzato nelle yard e nel panorama reggae nazionale. Ad aprire la performance vi sarà Manzoo che proporrà i brani tratti dal suo ultimo disco dal titolo “NEWORDS” , prodotto da katana Sound. Mentre, ad infiammare la yard prima e dopo vi saranno le sapienti mani di KATANA SOUND il quale, farà gli onori di casa con i suoi dubplate, remix, produzioni proprie e tutte le chune più hot del momento e non. Il tutto avverrà nella nuova location dell AUSONIA CLUB!”.