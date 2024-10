Reggio guarda al futuro. Al via i lavori di Tresoldi sul lungomare – FOTO

Quello di Tresoldi per Reggio Calabria è un progetto che non avrà eguali

“Nel 2020 il Lungomare Falcomatà sarà arricchito da un’innovativa installazione costruita dallo scenografo e scultore italiano Edoardo Tresoldi”.

Ve lo avevamo annunciato a settembre del 2019 ed ora, la nuova opera d’arte che diventerà un altro polo d’attrazione per la nostra città sta per diventare realtà. Le prime opere di cantierizzazione dell’area sono già iniziate, impossibile non notare le reti arancioni che, in questi giorni, sono comparse sul lungomare di Reggio Calabria.

Tresoldi è divenuto famoso per aver trasformato comuni materiali industriali in prezioso elemento artigianale ed è questo il concetto che sarà alla base dell’installazione che verrà realizzata a pochi metri dalla stazione lido. Un progetto unico, che non avrà altre riproduzioni uguali nel resto del mondo e che non andrà ad intaccare, in alcun modo, il bellissimo paesaggio dello Stretto.

La costruzione di questo monumento contemporaneo avverrà sotto l’occhio attento di cittadini e turisti che potranno partecipare attivamente al cantiere.

