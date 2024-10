Vaccini Covid, la denuncia Uil Pensionati: ‘Ritardo penalizzante per gli anziani calabresi’

Alfonso Cirasa, Segretario generale Uil Pensionati si esprime in merito ai ritardi nelle consegne delle dosi di vaccino anti covid.

“Quello che sta accadendo sui vaccini anti Covid-19, con ritardi nelle consegne e primi accenni di beghe legali, potrebbe essere fortemente penalizzante per gli anziani calabresi, soprattutto per quelli affetti da gravi patologie, per gli over 60 con patologie e i soggetti patologici oncologici immuni depressi – soggetti per i quali il vaccino diventa precondizione indispensabile anche per consentire l’accesso alle cure per patologie correnti non più curate – o quelli che hanno superato la soglia degli ottanta anni”.