Città Metropolitane e vaccini, Falcomatà ad Arcuri: ‘Mai passi indietro. Sempre in prima linea’

Città Metropolitane a confronto con il Commissario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri. Alla videoconferenza di oggi era presente, ovviamente, anche il primo cittadino di Reggio Calabria che, insieme agli altri sindaci metropolitani ha affrontato il piano sulla distribuzione dei vaccini anti-coronavirus.

Sul ruolo che attiene ai sindaci nella campagna d’immunizzazione al virus, Giuseppe Falcomatà ha sottolineato, in linea coi colleghi sindaci:

“Dall’inizio della pandemia ed a maggior ragione in questa nuova fase delicata, noi non abbiamo mai fatto passi indietro. Saremo sempre in prima linea – ha spiegato – ma non vorremmo avere delle interdipendenze troppo strette con le Regioni che in alcuni casi hanno dimostrato di essere fin troppo lente”.