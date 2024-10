Caso scuole a Reggio, Uil: ‘Gravi e inaccettabili le dichiarazioni della Briante’

Durante l’ultima puntata di Live Break, ai microfoni di CityNow si è discusso con l’assessore delegato all’istruzione Anna Briante della complicata situazione dei plessi scolastici a Reggio Calabria. Il primo giorno di scuola è finalmente arrivato (anche se non per tutti), tra ritardi e disagi dovuti all’accorpamento ed alle recenti verifiche sismiche che hanno comportato la chiusura di alcuni plessi e il conseguente smistamento delle classi coinvolte.

Le dichiarazioni della Briante hanno immediatamente suscitato la disapprovazione della Federazione UilScuola RUA di Reggio Calabria, che risponde così in una nota stampa:

Prosegue la nota del sindacato:

“Le responsabilità non si possono scaricare sui Dirigenti scolastici i quali stanno lavorando aldilà delle proprie possibilità mediando egregiamente tra il Comune e i genitori. Non si possono gestire i disagi causati da inefficienze dell’Ente comunale come se nulla fosse e non si può nemmeno, considerate le difficoltà, continuamente giustificare il proprio operato come se tutto fosse normale e risolto”.