Reggio verso l’ultimo consiglio comunale dell’anno: i punti all’ordine del giorno
Ultima riunione del 2025, all'ordine del giorno un'agenda fitta che chiude l'anno amministrativo
25 Dicembre 2025 - 10:09 | di Redazione
Ultimo appuntamento politico dell’anno per il Consiglio comunale di Reggio Calabria. Il civico consesso è stato convocato in sessione urgente per venerdì 27 dicembre 2025 alle ore 9.00, nella sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio. In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è fissata per lunedì 29 dicembre, alla stessa ora.
All’ordine del giorno un’agenda fitta, che chiude l’anno amministrativo su nodi istituzionali, regolamentari e contabili.
Statuto, circoscrizioni e regolamenti
Tra i punti centrali figurano le deliberazioni consiliari in scadenza e gli adempimenti previsti dal Testo unico degli enti locali, con il coordinamento allo Statuto comunale e l’istituzione delle circoscrizioni di decentramento amministrativo. In discussione anche una serie di modifiche ai regolamenti:
- organizzazione e funzionamento delle Commissioni consiliari;
- regolamento del Consiglio comunale;
- controlli sulle società in house e partecipate.
Atti di gestione e servizi
Spazio poi agli atti di gestione. Il Consiglio è chiamato ad approvare:
- il regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia europea;
- il regolamento di polizia mortuaria;
- il recepimento del regolamento Aterp Calabria sulla gestione e mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Conti, partecipazioni e debiti fuori bilancio
Non mancano i passaggi obbligati di fine anno:
- ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2024;
- ratifica delle delibere di Giunta adottate in variazione di bilancio.
Ampio il capitolo dedicato ai debiti fuori bilancio. L’aula dovrà esprimersi su numerosi riconoscimenti, legati a contenziosi tributari, sentenze del Tribunale, della Corte d’Appello e del Tar, oltre a titoli esecutivi notificati tra ottobre e novembre 2025. Un elenco che fotografa il peso del contenzioso sulla tenuta dei conti comunali.
La seduta, convocata dal presidente del Consiglio Vincenzo Marra, rappresenta di fatto l’ultimo banco di prova politico-amministrativo del 2025, con scelte che incidono sull’assetto istituzionale e sulla gestione finanziaria dell’ente in vista del nuovo anno.