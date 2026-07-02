Università Mediterranea: il dAeD apre le porte alle future matricole con l’Infoday

Il dipartimento di Architettura e Design organizza l’infoday per aspiranti matricole e per le loro famiglie

Il dipartimento di Architettura e Design della Università Mediterranea organizza l’infoday per aspiranti matricole e per le loro famiglie, per presentare e potersi immatricolare ai corsi di studio di Architettura UE, Design triennale e Design Magistrale per il prossimo anno accademico 2026-27.

Venerdì 10 aprile dalle ore 10 alle ore 14 presso il dipartimento le aule A5 e A6 saranno allestite per accogliere studenti e studentesse, anche accompagnati dalle famiglie, che vogliono essere informati direttamente dai docenti, dagli studenti e dal personale tecnico-amministrativo sull’offerta didattica dei corsi di studi, il curriculum e piani di studi, le attività didattiche, i servizi agli studenti.

L’offerta formativa e il supporto alle immatricolazioni

Sarà possibile essere guidati nell’iscrizione al primo test online di Architettura del 23 luglio per entrare da subito in graduatoria dopo averlo sostenuto e per le immatricolazioni in Design ad accesso libero. Sarà presente un desk sul posto per poterlo fare direttamente assistiti. Inoltre verranno fornite tutte le informazioni (attività, modulistica, regolamenti) sui servizi agli studenti, per accesso alle residenze universitarie, borse di studio, attività erasmus, sport, regolamenti per utenze speciali, accesso ai laboratori del dipartimento, alle biblioteche etc.

Una giornata di accoglienza con attività guidate per accompagnare la scelta di iscriversi alla Università Mediterranea e al dipartimento di Architettura e Design che negli ultimi anni ha registrato l’incremento continuo dei suoi scritti ai corsi di studio e un’offerta della qualità didattica e formativa tra innovazione, internazionalizzazione e formazione sulle competenze, che collocano il dipartimento tra i primi di Italia per la qualità della didattica in aula e percorsi integrativi tra masterclass, master, viaggi studio, summer e winter school, scambi internazionali, mostre, tirocini formativi e apertura al mondo del lavoro nei settori più evoluti dell’architettura e del design, con più alto impatto di occupabilità entro i primi tre anni dalla laurea.

Per info: comunicazione@unirc.it; segrdidattica.daed@unirc.it Mob. 351 4010187 (anche whatsapp).