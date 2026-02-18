Alberi monumentali: all’UniRC un seminario dedicato ai ‘beni di interesse collettivo’

Di recente abbiamo assistito alla perdita di un albero monumentale, l’olmo di San Lorenzo. Un simbolo del nostro territorio, un patrimonio naturale e culturale che ci ricorda quanto sia fragile – e prezioso – il legame tra comunità e ambiente. Proprio per questo assume un significato ancora più importante l’iniziativa promossa dal Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per Giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 15.30.

Il seminario tecnico-divulgativo dal titolo Alberi Monumentali: beni naturali di interesse collettivo rappresenta un momento di approfondimento e confronto sul valore ambientale, storico, paesaggistico ed economico di questi esemplari, con interventi di docenti, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Un’occasione per riflettere insieme su tutela, valorizzazione e responsabilità condivisa verso questi straordinari testimoni del tempo.

Un impegno per la formazione e il territorio

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività formative e di terza missione promosse dal Corso di Studio in Scienze Forestali e Ambientali. L’obiettivo è porre al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale il valore degli alberi monumentali quali elementi identitari del paesaggio e strumenti di educazione ambientale.

Ad aprire e moderare i lavori sarà il Prof. Andrea R. Proto, Coordinatore del Corso di Studio Triennale in Scienze Forestali e Ambientali. Porteranno i saluti istituzionali:

Il Prof. Giuseppe Zimbalatti , Rettore dell’ Università di Reggio Calabria ;

, Rettore dell’ ; Il Prof. Marco Poiana , Direttore del Dipartimento di Agraria ;

, Direttore del ; Il Col. RFI Giovanni Misceo , Comandante Regione Carabinieri Forestale “Calabria” , che illustrerà il ruolo strategico dell’Arma nella tutela di questi beni;

, Comandante Regione , che illustrerà il ruolo strategico dell’Arma nella tutela di questi beni; L’Avv. Domenico Droghini , Delegato all’Ambiente del Comune di Praia a Mare , con un focus sull’esperienza gestionale del Viale di Alberi Monumentali della propria città;

, Delegato all’Ambiente del , con un focus sull’esperienza gestionale del Viale di Alberi Monumentali della propria città; Il Dott. Gianni Posillipo, Presidente della Sezione Aspromonte del CAI di Reggio Calabria.

Ricerca scientifica e valore culturale

Le relazioni tecniche proporranno un inquadramento multidisciplinare, affrontando il tema sotto il profilo normativo, naturalistico e della ricerca applicata.

L’Avv. Francesco Bevilacqua, scrittore e conoscitore del patrimonio calabrese, offrirà una riflessione sul significato culturale e identitario degli alberi nella memoria dei luoghi. La Prof.ssa Anna De Luca approfondirà il tema della quantificazione del valore economico associato a questi esemplari, fornendo strumenti utili a supportare le decisioni di tutela.

Il contributo tecnico sarà arricchito dal Dott. Alfonso Picone Chiodo, socio CAI, che presenterà esperienze di campo finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini. Infine, il Dott. Salvatore F. Papandrea, contrattista di ricerca presso il Dipartimento di Agraria, illustrerà le metodologie tecnico-scientifiche per il monitoraggio e la valutazione dello stato di conservazione degli alberi monumentali in Calabria.

L’evento si concluderà con un dibattito aperto a studenti, professionisti del settore e cittadini, per promuovere buone pratiche di gestione e rafforzare la consapevolezza del valore collettivo di questo immenso patrimonio verde.