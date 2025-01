Allerta meteo a Reggio: attività sospese all’Università Mediterranea

L’università Mediterranea di Reggio Calabria ha disposto la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per la giornata di venerdì 17 gennaio 2025, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste e dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile.

Leggi anche

La decisione è stata adottata in linea con il provvedimento del sindaco della città di reggio calabria, che ha disposto la chiusura delle scuole e delle attività educative per garantire la sicurezza della popolazione. la sospensione riguarda tutte le attività didattiche in presenza, inclusi gli esami di profitto, ed è valida per tutti i dipartimenti e le strutture dell’ateneo.