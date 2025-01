Allerta rossa a Reggio, arriva l’ordinanza. Falcomatà: ‘Atto necessario’

A causa della forte ondata di maltempo che sta interesserà il territorio di Reggio Calabria, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, venerdì 17 gennaio. La decisione è stata ufficializzata attraverso un’ordinanza firmata dal sindaco, in seguito al bollettino di allerta rossa diramato dal Dipartimento della Protezione Civile per l’area della Città Metropolitana e i settori ionici della Calabria.

Il provvedimento è stato adottato per garantire la sicurezza di studenti, personale scolastico e famiglie, considerata la previsione di precipitazioni intense, forti raffiche di vento e possibili mareggiate lungo le coste ioniche. La Protezione Civile regionale ha già attivato tutte le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza, monitorando costantemente l’evoluzione dei fenomeni meteorologici.

Il sindaco ha invitato tutti i cittadini a seguire con attenzione le indicazioni del sistema di protezione civile, limitando gli spostamenti non necessari e prestando particolare attenzione ai punti critici come sottopassi, ponti e lungomari.

La chiusura delle scuole rappresenta una misura preventiva per minimizzare i rischi legati alla circolazione e agli spostamenti in condizioni di criticità meteorologica.

