Maltempo: a Cinquefrondi arriva l’ordinanza di chiusura delle scuole

Il Comune di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, ha emesso un’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di venerdì 17 gennaio 2025. La decisione è stata presa a seguito del messaggio di allerta meteo diffuso dalla Protezione Civile, che prevede piogge diffuse, temporali sparsi e forti venti, accompagnati da un rischio idrogeologico rilevante.

Il contenuto dell’ordinanza

L’ordinanza, firmata dal sindaco Michele Conia, dispone la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Inoltre, è stato disposto il divieto di accesso a cimiteri, parchi e giardini pubblici, così come alle aree fluviali e alle pinete per l’intera giornata.

Le motivazioni del provvedimento

Secondo quanto riportato nel documento, l’allerta meteo di livello arancione è stata emanata dalla Sala Operativa della Protezione Civile della Calabria, prevedendo condizioni meteorologiche tali da poter causare danni e disagi sul territorio comunale. L’amministrazione comunale ha ritenuto necessario adottare misure preventive per tutelare l’incolumità pubblica e minimizzare i rischi.