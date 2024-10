A Reggio Calabria il V° Simposio di medicina del dolore

Sabato 20 ottobre presso il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria, si svolgerà il V Simposio di Medicina del dolore, organizzato dallo Studio Medico Polispecialistico “Dr. Francesco Monea”.

Scopo della quinta edizione del Simposio, riservato a Medici e Farmacisti ( che darà diritto a 10 crediti formativi ), sarà approfondire i “Percorsi formativi di tecniche infiltrative ecoguidate e ossigeno ozonoterapia”.

È dunque un appuntamento importante per la comunità scientifica per affrontare un tema che vedrà la partecipazione di prestigiosi specialisti provenienti da tutta Italia con l’obiettivo di migliorare il knw-how di ortopedici, fisiatri, reumatologi, medici di famiglia e medici addetti alla riabilitazione, sulle corrette pratiche di esecuzione della terapia infiltrativa eco-guidata. Il congresso allargherà per la prima volta gli orizzonti della terapia infiltrativa e di tutte le applicazioni dell’Ossigeno-ozono terapia.

Il programma del convegno nella sua articolazione si propone di ribadire che non esiste “il farmaco giusto” ma la giusta associazione di molecole e tecniche più idonee per ogni singolo paziente, per la sua peculiare situazione e per i suoi personali obiettivi di quotidianità.

«Con questo Simposio – afferma il dottore Francesco Monea, responsabile scientifico dell’evento – si vuole riaffermare il concetto di personalizzazione della terapia, utilizzando quanto attualmente disponibile, coniugando le competenze tecniche con l’empatia all’interno di una cornice imprescindibile di appropriatezza: in una parola, il servizio alla persona con dolore. In maniera significativa il programma avrà l’obiettivo, con le sue diverse sessioni, di stigmatizzare la pressante necessità di sinergia inter e multidisciplinare, al fine di rendere sempre più efficaci le strategie terapeutiche, condividendo energie e conoscenze».

Il Simposio si propone altresì di fornire ai partecipanti gli strumenti essenziali per il corretto utilizzo delle terapie farmacologiche e delle tecniche infiltrative più innovative (microchirurgia percutanea ecoguidata) in pazienti affetti da dolore. Saranno anche presentate nuove prospettive terapeutiche con farmaci in via di sperimentazione.

L’evento è supportato dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria, dall’ENUIP, dall’Aida Onlus – Associazione Italiana Diversamente Abili e Lions Taurianova.

Al seguente link è possibile consultare il programma completo del congresso sul sito dello Studio Medico Polispecialistico “Dr. Francesco Monea”: https://www.studiomedicomonea.com/.