Turismo a Reggio, Falcomatà: ‘Sostegno per la rifunzionalizzazione delle strutture pubbliche’

La Città di Reggio Calabria avvia un percorso di collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti per il sostegno alla rifunzionalizzazione delle strutture ricettive pubbliche del territorio. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha incontrato oggi a Roma, nella sede nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), l’Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, per approfondire le opportunità di valorizzazione del patrimonio immobiliare cittadino destinato al settore turistico.

Un’opportunità di crescita per la città

L’incontro ha rappresentato un passo significativo per la città, impegnata in un processo di valorizzazione degli immobili pubblici destinati alla ricettività turistica. La rifunzionalizzazione di queste strutture è infatti un punto chiave dell’agenda amministrativa degli ultimi mesi, con l’obiettivo di potenziare l’offerta turistica e incentivare nuovi investimenti nel settore dell’ospitalità.

Già nei mesi scorsi, il tema era stato al centro dell’operato dell’Assessore al Bilancio Domenico Battaglia, che aveva portato avanti il lavoro avviato dalla precedente assessora Irene Calabrò. Il dialogo con Cassa Depositi e Prestiti mira a individuare gli strumenti finanziari più idonei per la valorizzazione del patrimonio ricettivo pubblico e garantire risorse adeguate per il rilancio del settore.

Al termine dell’incontro, il sindaco Falcomatà ha espresso soddisfazione per il confronto con l’importante istituto nazionale:

“Proseguiamo nel segno della condivisione ed evidenziamo il sostegno concreto di Cassa Depositi e Prestiti, nella persona del suo Amministratore delegato Dario Scannapieco, che ringrazio per la sua disponibilità, nell’ottica di un’attività di valorizzazione del nostro patrimonio ricettivo”.

Il primo cittadino ha sottolineato come la città stia registrando una crescita costante e come l’aumento degli investimenti privati richieda un adeguamento delle strutture pubbliche per favorire lo sviluppo del settore turistico.

“Reggio Calabria è un territorio in crescita, che diventa sempre più appetibile sul piano degli investimenti privati. Ed in questo senso vogliamo che il pubblico possa stare al passo con le evoluzioni che si stanno registrando e con il crescente interesse sulle nostre strutture”.

Prossimi passi

L’incontro odierno rappresenta solo l’inizio di una collaborazione più ampia. Nei prossimi mesi è previsto un nuovo incontro operativo a Reggio Calabria, dove saranno valutate nel dettaglio le opportunità di finanziamento e gli strumenti economici messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti per il rilancio del patrimonio immobiliare destinato alla ricettività turistica.

“Ci aggiorneremo nelle prossime settimane, con un incontro ancora più specifico da fare in Città, con la piena consapevolezza che anche in questo caso la sinergia istituzionale con gli Enti sovraordinati non può che rappresentare per noi un importante valore aggiunto”.

Un passo decisivo per trasformare Reggio Calabria in una destinazione turistica sempre più competitiva e attrattiva per viaggiatori e investitori.