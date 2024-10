Reggio Calabria, vasto incendio nella zona nord. In azione vigili del fuoco e Canadair

In azione vigili del fuoco e Canadair per domare l'incendio, che sembra non aver interessato abitazioni

Domenica infuocata a Reggio Calabria. Non solo le temperature elevatissime, dal tardo pomeriggio e in serata infatti si sono registrati diversi incendi in città. Il più vasto nella zona nord, dall’autostrada è ben visibile la zona interessata dalle fiamme che vanno dalle colline sopra il porto sino a Gallico. In azione vigili del fuoco e Canadair per domare l’incendio, che sembra non aver interessato abitazioni.