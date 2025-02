Versace al Congresso Cisl: ‘Sindacato risorsa fondamentale per il territorio’

Il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, è intervenuto nel corso del VII Congresso Territoriale della Cisl Funzione Pubblica, formulando i suoi auguri al riconfermato segretario generale Vincenzo Sera e alla sua nuova squadra.

“Il ruolo del sindacato costituisce una risorsa fondamentale per la Città Metropolitana. Personalmente, nella Cisl, nel segretario Sera e nei suoi collaboratori ho sempre trovato una totale predisposizione al dialogo, elemento cardine per un confronto sereno e proficuo a vantaggio dei lavoratori e del tessuto socio-economico del nostro comprensorio”, ha dichiarato Versace.

Nel suo intervento, Versace ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e organizzazioni sindacali, sottolineando la necessità di promuovere politiche attive sui temi del lavoro, della sanità e del coinvolgimento delle nuove generazioni nella società.

“È prioritario operare in sinergia con le organizzazioni sindacali, promuovendo politiche che possano creare benessere, prospettive e certezze per il territorio. L’obiettivo è lavorare insieme ai vari enti e attori locali per dare concretezza a queste iniziative nella vasta area metropolitana”, ha concluso il vicesindaco.