Mostra per il 50° dei Bronzi, Versace: ‘Valore identitario per intera Calabria’

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace intervenendo a margine della cerimonia di inaugurazione della mostra “I Bronzi di Riace. Cinquanta anni di storia” afferma:

La mostra è stata allestita presso la Piazza Paolo Orsi del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, curata dal Direttore Carmelo Malacrino, e ripercorre un viaggio nella storia dei due mitici guerrieri greci attraverso fotografie d’archivio, molte inedite o poco note, e video dell’epoca.

Ha aggiunto Versace:

“Io credo che quello che è stato fatto abbia avuto una ricaduta importante, non solo in termini di esposizione mediatica del territorio, ma anche strettamente in termini culturali quando ci si mette insieme è sempre un valore positivo e la sinergia generata dall’anniversario del cinquantesimo dal ritrovamento dei Bronzi è certamente un fatto importante. Il Direttore Malacrino è stato ed è uno dei pilastri di questa collaborazione istituzionale che ha visto protagonista il nostro territorio. Oggi la nostra comunità è tornata a parlare dei Bronzi di Riace, a riconoscerli e ad esserne orgogliosa, dopo un lungo periodo, durato diversi decenni, in cui le due statue erano sì conservate all’interno del Museo, ma senza un reale coinvolgimento del territorio”.