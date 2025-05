Amerigo Vespucci a Reggio, Rizzo: ‘Un inizio di mandato memorabile’

Simbolo della tradizione navale italiana, la nave scuola Amerigo Vespucci ha fatto tappa al porto di Reggio Calabria nell’ambito del suggestivo Tour del Mediterraneo 2025, attirando l’attenzione e l’entusiasmo della città.

Ad accoglierla, in uno scenario spettacolare sullo Stretto di Messina, è stato il neo Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, affiancato da una nutrita delegazione delle istituzioni locali.

“Ospitare sulle nostre banchine a Reggio Calabria la nave più antica della nostra marineria – ha dichiarato l’avv. Francesco Rizzo – che più di tutte rappresenta la storia e l’orgoglio della nostra tradizione marittima, non poteva segnare inizio migliore per il mio mandato. Ringrazio la Marina Militare per la presenza del Vespucci, la Capitaneria, tutte le Forze dell’Ordine e i miei collaboratori, impegnati da settimane per garantire la riuscita di questo evento importante per la comunità locale”.