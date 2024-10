A Reggio Calabria VI edizione del Festival ‘Miti Contemporanei’

A Reggio Calabria la VI edizione del Festival Miti Contemporanei, festival itinerante ideato e realizzato dalla Compagnia Scena Nuda diretta da Teresa Timpano.

La conferenza stampa, prevista martedì 24 ottobre 2017 ore 16.00 nella sede della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, Corso Garibaldi angolo Via Osanna 6 Edificio Teatro Comunale “F. Cilea”, esporrà in dettaglio la programmazione del festival che continua il suo viaggio itinerante di scoperta sulle tracce del Mito.

In vista dell’incontro verranno illustrati tutti i dettagli della programmazione che, oltre a spettacoli teatrali che proporranno Prime nazionali e regionali, annovera lezioni-incontro, visite guidate, laboratori di formazione e performance dedicate al pubblico dell’infanzia.

Il festival inoltre, per questa edizione, proporrà il sotto-progetto “Altri Luoghi Festival”, una innovativa estensione di Miti Contemporanei che metterà in scena numerose e variegate performance volte a introdurre le tematiche del programma del Festival Miti Contemporanei 2017. Lo scopo è anche quello di generare una virtuosa rete culturale con altre realtà del territorio di Reggio Calabria e provincia dando il via a un importante percorso comune che si pone come obiettivo collettivo la crescita dell’offerta culturale in forma collaborativa.

Un esperimento originale e condiviso che interesserà alcuni luoghi culturali strategici di grande impatto e circa trenta associazioni già produttive e impegnate nel territorio.

In occasione della conferenza stampa interverranno:

– Teresa TIMPANO, direttore artistico Compagnia Scena Nuda

– Roberta SMERIGLIO, direttore organizzativo Compagnia Scena Nuda

– Franco ARCIDIACO, delegato del Sindaco per la cultura

– Pasqualino CICCONE, sindaco di Scilla

– Maria Daniela MAISANO, direttrice Accademia Belle Arti di Reggio Calabria

– Carmelo MALACRINO, direttore Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

– Angela Maria PALAZZOLO, dirigente Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta”

– Fabrizio SUDANO, responsabile Museo e Parco Archeologico di Medma

Saranno presenti, inoltre, i Presidenti e i soci delle Associazioni coinvolte in “Altri Luoghi Festival”

Modera: Katia Colica, scrittrice e giornalista