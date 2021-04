Reggio, nuovo look per la Via Marina. Cambierà il colore del manto stradale?

Nuova veste anche per Corso Matteotti.

Dopo il restyling delle principali vie del centro città (di alcune i lavori sono ancora in corso) tra cui via Torrione, via Tommaso Campanella, via San Francesco da Paola, via Romeo, via Veneto, via Zerbi, e via Zecca, nel mese di giugno, l'amministrazione comunale provvederà alla posa di un nuovo manto stradale anche per il noto Corso Matteotti.

La 'Via Marina alta' sarà dunque oggetto di lavori proprio a ridosso della stagione estiva.

VIA MARINA ALTA, LAVORI PRIMA DELL'ESTATE

Secondo quanto raccolto da CityNow, l'importante arteria cittadina avrà presto un nuovo volto. Il tipo di calcestruzzo sarà inoltre, con molta probabilità, differente da quello delle altre vie, con una diversa colorazione (marrone?), simile proprio a quella di via Zecca.

I lavori di rifacimento della pavimentazione sono già calendarizzati. La storica via centrale di Reggio Calabria, percorsa quotidianamente da numerosi autobus e pullman in direzione nord-sud, avrà dunque un nuovo look.

E tra poco più di un mese, se tutto va bene, assisteremo alla sua definitiva 'trasformazione'.