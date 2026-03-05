Reggio, al via i lavori di ripristino della Via Marina Bassa dopo i danni del maltempo

Sono iniziati questa mattina i lavori di ripristino della via marina bassa di Reggio Calabria, duramente colpita dalle violente mareggiate e dal maltempo che nelle scorse settimane hanno provocato ingenti danni al lungomare Italo Falcomatà.

Gli interventi, avviati dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Battaglia, riguardano innanzitutto la pulizia, l’eliminazione dei detriti e la messa in sicurezza dell’area interessata, per poi procedere con la sistemazione della pavimentazione e il ripristino dei tradizionali sanpietrini, elementi caratteristici di uno dei luoghi più identitari e frequentati della città.

“Si tratta di un intervento atteso – dichiara il consigliere comunale delegato alla manutenzione Franco Barreca – che consente di restituire attenzione e cura a uno degli spazi più simbolici di Reggio Calabria. Dopo i danni causati dal maltempo delle scorse settimane, grazie anche all’impegno e alla dedizione dei lavori di Castore, l’avvio dei lavori rappresenta un primo passo concreto verso il ripristino della piena fruibilità della via marina bassa, così come ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Brunetti che si è speso in prima persona fin dal primo momento per provare a dare risposte concrete”.

“L’obiettivo – prosegue Barreca – è intervenire con rapidità per riportare quest’area alle sue condizioni originarie, restituendo decoro e sicurezza a un tratto del lungomare che rappresenta una delle cartoline più belle della nostra città. Un intervento importante anche in vista della primavera ormai alle porte e della stagione estiva, quando il lungomare torna ad essere uno dei principali punti di incontro per cittadini e visitatori”.

I lavori proseguiranno nei prossimi giorni, condizioni meteo permettendo, con il completamento degli interventi previsti, al fine di garantire la piena fruibilità dell’area e restituire alla comunità uno spazio fondamentale per la socialità e la vivibilità urbana.