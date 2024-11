Il Comitato Quartiere ‘Ferrovieri Pescatori’ riqualifica la piazzetta di Viale Galileo Galilei

"Il luogo si trovava in uno stato di totale degrado e abbandono, lo abbiamo voluto restituire agli abitanti del rione"

Proseguono le lodevoli iniziative da parte di comitati e associazioni reggine che in modo del tutto spontaneo e volontario offrono il loro fondamentale contributo per ridare dignità e decoro ai luoghi della città in condizioni purtroppo pessime.

Il Comitato Quartiere ‘Ferrovieri Pescatori’ domenica 16 maggio ha riqualificato la storica piazzetta di Viale Galileo Galilei.