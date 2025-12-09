Curare in zone di guerra: a Reggio l’incontro con il dott. Carrozza e il racconto del ‘Ghost Medical Team’

Un’unità speciale al servizio della Nato e di altre Istituzioni sovranazionali per missioni di emergenza in ambito sanitario

Si svolgerà venerdì 12 dicembre, alle 18:30, presso il Centro Sportivo “Stelle del Sud” a Reggio Calabria, il caminetto “Curare in zone di conflitto: etica e resilienza dei medici in guerra”.

Ospite dell’incontro sarà il dott. Vincenzo Carrozza, chirurgo impegnato per anni in contesti di guerra con il GMT (Ghost Medical Team), un’unità speciale al servizio della Nato e di altre Istituzioni sovranazionali per missioni di emergenza in ambito sanitario, in ogni parte del mondo. Sarà l’occasione per presentare il suo ultimo libro “Ghost medical team – Il traditore”.