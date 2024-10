Reggio, Viola-Lumaka prevendita sospesa

In attesa di conoscere le determinazioni della Federazione Italiana Pallacanestro in merito al decreto approvato dal Governo in relazione al contenimento dell’epidemia di n-Covid19, la Pallacanestro Viola sospende la prevendita dei tagliandi per la partita dell’8 marzo contro la Lumaka. Questo proprio in ossequio alle disposizioni governative che statuiscono l’obbligo di svolgimento degli eventi sportivi a porte chiuse. Auguriamo a tutti gli italiani che l’emergenza possa essere presto superata.