Ginnastica Ritmica Virtus Reggio: 4 iitoli Italiani alle Finali Nazionali

Risultati importantissimi e di prestigio per la Società Ginnastica Virtus Reggio che, alle ultime Finali Nazionali, si riconferma ai vertici in rappresentanza della ginnastica Ritmica per la città di Reggio Calabria.

La competizione della Federazione Ginnastica d’Italia ha visto scontrarsi migliaia di ginnaste provenienti da tutta Italia dal 5 all’8 dicembre presso la Fiera di Rimini.

Ben 7 i podi conquistati: 4 TITOLI ITALIANI, 1 ARGENTO e 2 BRONZI per le Virtussine allenate dalle Tecniche Federali Caterina Albanese e Carmen Loprevite.

Ennesima trasferta ricca di soddisfazione e carica di forti emozioni per la Società, per le ginnaste e per lo staff tecnico-dirigenziale che lavora quotidianamente con massima professionalità e dedizione, raggiungendo risultati di rilievo e riconfermando il proprio valore di anno in anno.

Prestazioni individuali e di squadra

Per la categoria LC1 A2 Angela Cannistrà, con 2 esercizi di altissimo livello di difficoltà, si mette al collo un BRONZO ITALIANO per la specialità corpo libero, distaccata dal primo posto per soli 0.15 pt. Ottiene un eccellente 6° posto nella classifica assoluta su ben 70 ginnaste in gara, rientrando tra le migliori 10 ginnaste in Italia della sua età.

Per la gara Sincrogym II F., la Virtus Reggio scende in campo con la squadra composta da: Alampi Martina, Benedetti Alice, Bottafava Sofia, Corrado Arianna e Polimeni Rachele, conquistando 2 TITOLI ITALIANI e 1 ARGENTO.

A portare a casa un altro TITOLO ITALIANO è Caterina Ambrogio nella gara LC1 spec. palla, ginnasta esperta che ha saputo coniugare impegni universitari e allenamenti, confermandosi a livello nazionale.

Conferme e nuovi talenti

Oltre i 2 Titoli Italiani e 1 Argento di Squadra, Martina Alampi scende in campo singolarmente per la categoria LC1 con 2 esercizi molto difficili con la palla e il corpo libero, riconfermandosi tra le migliori ginnaste in Italia. Ottiene un 6° posto alla palla a soli 0,10 pt dal secondo posto.

Per la categoria LB1 A4 Polimeni Rachele si riconferma ai vertici delle classifiche italiane dopo i precedenti successi in Sincrogym e Argenti Nazionali. In questa competizione esegue 2 esercizi di tutto rispetto: al corpo libero ottiene il punteggio di esecuzione più alto in gara, ma per una piccola imprecisione si classifica 5° a soli 0,15 pt dal primo posto, posizionandosi 7° nella classifica assoluta su 109 partecipanti.

Anche Arianna Corrado, già pluricampionessa con la squadra Sincrogym e medagliata nella competizione individuale di Ritmica, gareggia nella categoria LB1 con un esercizio a corpo libero e uno alla fune, posizionandosi 12ª in classifica.

Emozioni e crescita agonistica

Scende in campo da solista per la categoria LB1 anche Sofia Bottafava. Come spesso accade, l’emozione può giocare brutti scherzi: durante l’esecuzione del suo bellissimo ed emozionante esercizio alle clavette, un momento di difficoltà non le permette di concludere al meglio.

Dopo soli due anni nei ranghi della Virtus Reggio, Michelle Orlando, che affronta lunghi viaggi da Locri per allenarsi, gareggia nella categoria LC1. Migliora notevolmente le esecuzioni dello scorso giugno con palla e cerchio, classificandosi ai vertici della classifica e ottenendo un 9° posto nella specialità palla.

Aurora Ligato è l’ultima a scendere in campo per questa edizione invernale di Finali Nazionali, rientrando a Reggio con 1 Titolo Nazionale al corpo libero e un ottimo Bronzo Italiano alla fune.

Cristel Coluccio, da poco nelle fila della Virtus Reggio e proveniente da Gioiosa Jonica, con un solo mese di lavoro specifico non ha saputo esprimere al meglio i suoi 2 esercizi, vivendo comunque questa gara come primo approccio in pedana.