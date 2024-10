Reggio, al Parco della Mondialità l’incontro sulle dipendenze con le comunità

Il Centro Reggino di Solidarietà CeReSo ha ricevuto domenica 11 giugno la gradita visita dell’Onorevole Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’esperto del Dipartimento delle Politiche Antidroga dottor Massimo Canu.

Trovandosi in Calabria già da alcuni giorni per impegni istituzionali, hanno fatto tappa anche a Reggio Calabria presso il Parco della Mondialità che dal 2019, su mandato dell’Arcivescovo, è affidato alla nostra associazione e presso il quale insistono attività di promozione, prevenzione e inclusione sociale.

Nella meravigliosa cornice del Parco si è tenuto un intenso e significativo incontro in cui le persone accolte in comunità hanno raccontato della loro esperienza, del percorso in atto e dei loro bisogni e prospettive una volta rientrati nella società e hanno trovato interlocutori attenti, sensibili e competenti.

La visita è stata occasione per un confronto con i diretti destinatari sugli interventi che il Ministero delle Politiche Antidroga sta portando avanti con le Federazioni e gli Enti del Privato Sociale che da sempre si occupano della prevenzione e del recupero delle Dipendenze Patologiche. L’incontro si è tenuto al parco, perché luogo centrale delle attività di inclusione e prevenzione delle povertà educative, nonché luogo all’interno de quale si incontrano diverse realtà del nostro territorio, della nostra diocesi.

La prevenzione dalle dipendenze, che è stata tra i punti di confronto, parte dalla capacità di ricostruire relazioni significative, dal sapersi riconoscere nei punti che ci uniscono e non in quelli che ci dividono e nel sapere superare, lavorando insieme, i fattori di esclusione sociale. In questa prospettiva la comunità che è luogo di cura e di relazione per eccellenza può offrire una testimonianza alla società tutta.