Waterfront, Falcomatà: “La storica Ancora lascia spazio alla nuova scalinata” – VIDEO

"Il progetto prevede la creazione di un lungomare che si estende per 6km senza interruzioni". Le parole di Falcomatà ed il video del cantiere

“Fermatevi tutti, fate una pausa, non prendete impegni per pochi minuti. Andiamo a fare un giro nei cantieri. Oggi prolungamento Lungomare Nord”.

Già ieri, martedì 1 ottobre, l’Amministrazione Comunale illustrava alla cittadinanza i lavori riguardanti il cantiere presente nella zona ‘lido’ del lungomare. Con l’avvio dei lavori, Reggio ha salutato uno dei suoi locali storici, la pizzeria ‘Ancora’. Ad entrare però nel dettaglio è il sindaco Falcomatà.

“L’avvio della demolizione di una storica pizzeria reggina ci apre il passaggio per arrivare a costruire il cuore del progetto: la scalinata artistica”.

Attraverso un post su facebook, con tanto di video, il primo cittadino spiega quelli che saranno i prossimi passi per il completamento del progetto.

L’opera a cui si lavora, adesso, riguarderà il collegamento il lungomare e la pinetina ed il Museo dello Strumento (anche quest’area verrà riqualificata). Da qui sarà semplice giungere al grande parcheggio del porto di Reggio Calabria, terminato solamente qualche mese fa.

“Si tratta dell’ultimo anello di congiunzione che ci porterà a collegare il lungomare al porto, (dove già è pronta l’area parcheggi e lo snodo per i trasporti pubblici), ma è anche l’elemento che regala all’Arena Lido, (già in appalto) al Lido Comunale ( che lo sarà presto) e a noi tutti una nuova prospettiva, ma non solo”.

Il progetto – come illustrato dal sindaco – prevede la realizzazione di un lungomare senza interruzione che si estende per circa 6km, dal porto fino al Parco Lineare Sud passando per il Ponte Calopinace. Falcomatà conclude:

“Questo è il modo per costruire la città turistica che noi vogliamo, insieme alla depurazione dei nostri mari”.

