Reggio, implementato e completato il parco giochi del Waterfront – FOTO

Il delegato comunale al Decoro Urbano, Parchi e Giardini Massimiliano Merenda annuncia l’ultimazione dei lavori nel parco del Waterfront: “Uno spazio attrezzato implementato con giostre e attrazioni in grado di completare l’offerta ludica ed esperienziale per bambini”.

Il nuovo parco giochi

La piazza adiacente alla stele di Massimo Mazzetto ospita un parco giochi, riqualificato con giostre sensoriali e inclusive che va nella direzione di dedicare ai bambini sempre più spazi della città così come il Sindaco Falcomatà ha sempre voluto.

Spazi sicuri e inclusivi per i bambini

“Stiamo restituendo alla comunità – sottolinea Merenda – aree accoglienti, colorate e innovative, con l’obiettivo di garantire spazi sicuri, inclusivi, e adatti alle diverse fasce d’età ed esigenze dei bambini. Una programmazione che ha portato grandi risultati, perché sono tanti i parchi dedicati ai più piccoli che sono sorti in città, e che ha tenuto conto di aspetti fondamentali ed irrinunciabili per l’amministrazione Falcomatà, come la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità di giochi e attrezzature che favoriscono lo sviluppo motorio, cognitivo e sociale dei bambini, la sostenibilità prevedendo la scelta dell’utilizzo di materiali eco-compatibili, e soprattutto l’integrazione con il contesto urbano o naturale”.

L’appello alla comunità

“Il mio auspicio e il mio monito – conclude la nota – è che la comunità senta propri questi spazi, e che collabori al buon mantenimento e alla cura di attrezzature che sono dedicate esclusivamente al benessere dei bambini e delle famiglie che scelgono di utilizzarle per momenti ricreativi e di spensieratezza”.