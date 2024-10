A Reggio Calabria il workshop “Gestione digitale dei processi informativi delle costruzione”

Il workshop dal titolo “Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Norme, strumenti e metodi per il Building Information Modeling” è organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria con il patrocinio di ANCE Reggio Calabria, dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Reggio Calabria e del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Reggio Calabria.

QUANDO

L’evento si terrà il prossimo 12 aprile, con inizio alle ore 14.30, presso il Salone dell’Associazione degli Industriali in via del Torrione 96 a Reggio Calabria.

L’iniziativa fa parte del progetto denominato “GREEN BIM – Green Building Information Modeling: Ricerca e Sviluppo per la modellazione, la digitalizzazione e la sostenibilità dell’impresa Berna Costruzioni Srl” finanziato dal POR FESR-FSE Calabria 2014-2020 Fondi strutturali e di investimento europei.

Obiettivo del workshop è quello di approfondire il tema della digitalizzazione dei flussi informativi nelle costruzioni secondo il sistema di norme, strumenti e metodi del Building Information Modeling (BIM) supportando un approccio innovativo, sostenibile e competitivo al processo edilizio e rilasciando contenuti utili allo sviluppo ed al consolidamento di nuove professionalità e opportunità di business.

PROGRAMMA

Il programma dell’evento, disponibile sul sito del progetto, all’indirizzo www.greenbim.it, si articolerà nel corso del pomeriggio e prevede:

saluti istituzionali del presidente dell’ANCE di Reggio Calabria, Francesco Siclari.

INTERVENTI:

Prof. Massimo Lauria, dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, direttore del master universitario di II livello in BIM;

Prof. Alberto Pavan, responsabile scientifico del progetto di R&S Green BIM del Dipartimento ABC del Politecnico di Milano;

Ing. Claudio Mirarchi, del Politecnico di Milano;

Architetto Domenico Tripodi, Manager di Progetto;

Ing. Viviana Tirella, BIM Specialist Architecture dell’impresa Berna Costruzioni;

Ing. Alessandro Mediatore del partner tecnologico di progetto ACCA Software, di Roberto Madonna, Marketing Manager Italia della Graitec;

Ing. Domenico Spanò, BIM Manager & BIM AEC Application Engineer – Docente metodologie BIM Revit presso Graitec Italia, di Francesco Berna, presidente di ANCE Calabria ed amministratore unico dell’impresa Berna Costruzioni.

Le conclusioni verranno sviluppate dal dott. Menotti Lucchetta, dirigente del settore Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria.

Modera Antonino Tropea, direttore di ANCE Reggio Calabria.

La partecipazione al workshop dà diritto a 5 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, 3 crediti formativi per gli iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati e 5 crediti formativi per gli iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.