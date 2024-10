Zio Fedele si veste di rosa per “Pizza & Curve”

Il Curvy Pride arriva a Reggio Calabria e chi può essere il promotore dell'evento se il bistrot di via Zaleuco, Zio Fedele

Curvy Pride, l’iniziativa simbolica dedicata alle donne arriva a Reggio Calabria. Giunto alla sua quarta edizione, l’evento ‘Pizza & Curve’, che toccherà le maggiori città italiane, farà tappa anche in Calabria nella nostra bellissima città.

Promotore dell’evento non poteva che essere il bistrot di via Zaleuco. Zio Fedele, da sempre vicino alla comunità e, forte di una sensibilità fuori dal comune decide di proporre ai suoi avventori un altro evento dedicato alle donne.

L’iniziativa riguarda in particolar modo le donne, nel corso della loro vita, hanno avuto problemi ad accettarsi, a sentirsi bene con se stesse. Il Curvy Pride vuole sdoganare le diversità, quel pregiudizio che nasce nei confronti del diverso. Sarà anche l’occasione di conoscere la referente reggina Mariella Romeo, conosciuta anche come Ariel modella curvy, fresca di nomina.

Proprio sua l’idea di organizzare questa manifestazione a Reggio Calabria, e di proporre Zio Fedele come location per trasmettere il mood del movimento Curvy Pride.

QUANDO

L’appuntamento al family bistrot è per venerdì 18 a partire dalle ore 21:00. Per l’occasione il locale del centro città proporrà ai suoi affezionati clienti un particolare menù, ad un prezzo speciale.

Protagonista della serata la pizza!

Fra le tante proposte culinarie del bistrot, che in questi mesi vi ha conquistato, arriva anche la regina della tradizione italiana.

La passione che, quotidianamente, lo staff di Zio Fedele mette nel proprio lavoro renderà la vostra pizza ancora più gustosa.



La pizza non è un primo.

La pizza non è un secondo.

La pizza non è un alimento.

La pizza è l’essenza della felicità.

Nel corso della serata, spazio non solo al tema ‘Curvy’ ma anche al divertimento, alla buona compagnia ed un sorteggio. Per l’occasione, Mariella ha scelto 5 premi che verranno messi in palio durante la serata.

Tante anche le dirette facebook che verranno condivise sulla pagina nazionale di Curvy Pride per diffondere un importante messaggio sociale: il diritto a un’idea di bellezza che non discrimini e non crei modelli irraggiungibili e dannosi.

N.B. Essendo una serata dedicata alle donne, l’offerta sarà dedicata esclusivamente al mondo femminile.

LE CENE & GLI APERITIVI DELLO ZIO

Le particolari proposte dello Zio, che variano in base agli eventi organizzati, si vanno ad aggiungere a quello che, già di per sè, è un ricco menù pensato, sin nei minimi dettagli, per tutti gli avventori.

Dalla carne alla pizza, passando per gustosissimi primi piatti, innumerevoli cocktail e birre. Curiosi di assaggiare tutto? L’aperitivo da Zio Fedele prende il via, ogni giorno, a partire dalle 18:00.

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207