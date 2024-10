Come lo Zio non c’è nessuno, happy birthday Fedele!

Il compleanno di Zio Fedele si avvicina e con esso è impossibile non pensare a come tutto ha avuto inizio. La bellissima storia del bistrot di via Zaleuco è fatta da tanti aneddoti, proposte, eventi, ma soprattutto da affezionati clienti.

Il progetto nasce dalla voglia di Fedele Zaminga di riunire la comunità reggina in una grande famiglia, quella appunto dello Zio. Un fantastico locale in cui cittadini e turisti amano trascorrere le loro serate (e perchè no anche i pranzi domenicali). Sarà per l’arredamento ideato dal designer Antonio Aricò (nipote di Fedele) e sapientemente modellato dalle mani di Mastro Geppetto (papà di Fedele), sarà per l’allegria, la passione e la dedizione dello staff al lavoro o ancora, per le sue proposte sempre varie, sempre al passo con i tempi, ma come lo Zio non c’è nessuno.

Grazie a Fedele, Reggio Calabria offre a tutti un punto di riferimento in cui incontrarsi per una breve pausa dalla quotidianità, un luogo in cui sorseggiare un drink con amici o ancora dove sedersi ed ascoltare musica di ogni genere. La fantastica cucina che, da sempre, contraddistingue il locale del centro è solamente un valore aggiunto a quella che, sin dall’inizio, è risultata un’idea vincente.

Come fare quindi a non attendere con ansia di festeggiare insieme il compleanno dello Zio?

QUANDO

L’appuntamento con “Happy birthday Zio Fedele” è per mercoledì 16 ottobre a partire dalle ore 19.00 fino alle 23.59. Il countdown è già iniziato. Lo staff del family bistrot vi invita numerosi ad attendere lo scoccare della mezzanotte per augurare buon compleanno allo Zio più premuroso che c’è.

Dall’aperitivo alle candeline, pronti per partecipare alle sorprese pensate dalla famiglia Zaminga? Immancabili le sorprese che non è ancora possibile svelare e di cui il festeggiato non dovrà essere a conoscenza! Musica, arte, cucina o magari tutte e tre? Quale sarà la geniale proposta delle sorelle dello Zio in occasione del suo compleanno?

L’invito è strettamente pubblico e rivolto a tutti. Si ricorda che a mezzanotte lo Zio brinderà con i presenti.

LE CENE & GLI APERITIVI DELLO ZIO

Le particolari proposte dello Zio, che variano in base agli eventi organizzati, si vanno ad aggiungere a quello che, già di per sè, è un ricco menù pensato, sin nei minimi dettagli, per tutti gli avventori.

Dalla carne alla pizza, passando per gustosissimi primi piatti, innumerevoli cocktail e birre. Curiosi di assaggiare tutto? L’aperitivo da Zio Fedele prende il via, ogni giorno, a partire dalle 18:00.

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207

Foto di Marco Costantino