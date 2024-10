Reggio, la strada di fronte la Camera di Commercio intitolata al primo Presidente Salvatore Rognetta

L'iniziativa rientra tra le celebrazioni per il 160esimo anniversario dalla fondazione dell'Ente camerale reggino

È stata inaugurata la via intitolata a Salvatore Rognetta, primo presidente della Camera di Commercio reggina, Ente che, proprio in questi giorni festeggia i 160 anni della sua fondazione. Il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, e l’assessora alle Attività produttive, Angela Martino, insieme al sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, hanno dapprima preso parte alla cerimonia organizzata dalla Camera di Commercio, con il presidente Ninni Tramontana che ha consegnato delle targhe al merito a 12 aziende del territorio, e successivamente hanno partecipato all’intitolazione della via a Rognetta, un lembo di strada che unisce le vie Campanella e Torrione, proprio di fronte la sede dell’ente camerale.