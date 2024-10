Reggio senz’acqua, Milia (FI): “Sarà sempre colpa della siccità?”

“Ritengo che questi ennesimi disagi idrici siano la dimostrazione come la più totale assenza di programmazione sia la principale causa dei disastri dell’amministrazione Falcomatà.

Sono anni che, soprattutto d’estate, ci sono gravi carenze idriche nelle case dei reggini e ogni volta c’è sempre una scusa diversa: la siccità, i danni dolosi agli impianti per irrigare i campi, i furti, e chi più ne ha più ne metta”.

“La verità è soltanto una -afferma Federico Milia, capogruppo di Forza Italia- che è la totale assenza di programmazione per il rifacimento della rete idrica cittadina (come ad esempio nella zona di via Cardinale Portanova dove ancora si attende il collegamento dei tubi vecchi con quelli di più recente progettazione) ha portato a tutto questo.

Mancanza di programmazione chiaramente accentuata in questa fase di “commissariamento politico“ della Città, che ha visto dare la delega al settore idrico ad un consigliere supplente entrato in consiglio a seguito delle “condanne Miramare”, e che quindi in pochi mesi senza la minima esperienza poco e niente può sapere della rete idrica, per non parlare rispetto alla macchina amministrativa comunale.

Speriamo che questa parabola Falcomatà finisca presto e definitivamente, solo così i reggini potranno immaginare di ricostruire la Cittá”, conclude Milia.