Reggio: Centro per la Famiglia Ardea, aperte le iscrizioni per le attività pomeridiane di doposcuola

Sono aperte le iscrizioni per le attività pomeridiane di doposcuola e accompagnamentoallo studio del Centro Ardea.L' associazione Ardea si occupa di servizi all' infanzia, alla famiglia e ai giovani, in particolare:- doposcuola e sostegno allo studio per bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media;- rafforzamento e recupero delle varie discipline scolastiche- attività di arte e musico terapia- studio di uno strumento musicale- studio dei sistemi informatici di base- mediazione familiare ed interculturale- orientamento scolastico e occupazionale- corsi di formazione e specializzazione per laureati e operatori del settoreArdea si rivolge anche a bambini e ragazzi con ritardi di natura cognitiva o deficit mentali di diversa origine e li accompagna con attività di supporto allo studio, grazie all' ausilio di docenti specializzati ed offre spazi di sostegno terapeutico agli stessi con attività di musico ed arte terapia.Ardea , prevede, per il sostegno alla famiglia e alla genitorialità:- Percorsi di recupero o consulenze, su richiesta del genitore, con psicologi dell'età evolutiva e counselor professionisti, nel caso di problematiche psicologiche del discente,di qualsiasi natura o grado.- Incontri di mediazione familiare, rivolti alle coppie genitoriali, in fase di separazione o divorzio, per una buona negoziazione del conflitto ed il supporto psicologico del figlio coinvolto.Per quanto riguarda invece i professionisti Ardea organizza il Corso annuale di Mediazione Familiare ed Interculturale e il Corso di Criminologia: Mediazione penale minorile rivolti a studenti, medici, avvocati, psicologi, sociologi, pedagogisti, counselor, assistenti sociali, che vogliano approfondire le suddette tematiche.Tale attività sarà considerata valida per l'ottenimento dei crediti formativi universitari e i crediti obbligatori previsti dal Regolamento dell'ordine degli avvocati e assistenti sociali.Il corso è a numero chiuso, dunque affrettatevi.A TUTTI GLI ISCRITTI SARA' DATO IN OMAGGIO UN KIT DIDATTICO ARDEA.Per informazioni visionare il sito: www.ardeastudio.it o telefonate ai numeri 329/2746235 – 329/4526812 – 0965/1970819Si fa presente che il Centro Ardea, garantisce il proprio servizio tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 14,00 alle ore 20.00.