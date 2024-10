Reggio, Centroriparo propone un nuovo metodo di pagamento su tutti i prodotti

“Siamo venuti in contro alle esigenze dei reggini -afferma Salvatore Maio, titolare di Centroriparo- tramite App Pago . Siamo il primo negozio di elettronica a Reggio che offre questo sistema di pagamento.”

App Pago è un servizio innovativo che consente di dilazionare gli acquisti effettuati con Bancomat o Postamat, senza costi aggiuntivi e soprattutto SENZA CARTA DI CREDITO.

Al momento del pagamento il cliente stabilisce con Centroriparo in quanti mesi dilazionare l’importo dell’acquisto e se dilazionare l’intero importo dell’acquisto o solo una parte, versando un acconto.

“Abbiamo voluto fortemente -continua Maio- incrementare il nostro bagaglio d’offerta con questa possibilità, per dare davvero a tutti i clienti la possibilità di realizzare un piccolo sogno che altrimenti in molti casi non sarebbe stato fattibile.”