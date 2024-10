Reggio, chiusura gazebo. Le parole di Enzo Pennestrí (Sottozero)

Di seguito le parole del titolare della nota gelateria ‘Cremeria Sottozero’ Enzo Pennestrì in merito alla chiusura del gazebo delle ultime ore.

“Tutelando la propria attività e i suoi collaboratori preferisce non fare alcuna dichiarazione sull’accaduto evitando di urtare la suscettibilità di chi si è adoperato per lui e soprattutto per un eventuale mediazione post stagione estiva. Certo è che la chiusura non è avvenuta per motivi contabili ma solo per un cambiamento di regole da parte degli uffici predestinati. Quello che è accaduto è solo per aver cercato di difendere la propria azienda e i propri collaboratori. Ringrazio tutte le persone che ci hanno dimostrato vicinanza in queste ore è rivolgo un caro saluto a chi è stato pronto ad additarci come illegali”.