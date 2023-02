Reggio, a Ciccarello un nuovo circolo di Fratelli d’Italia: ‘Grandi sfide da affrontare insieme’

In uno dei quartieri più complicati di Reggio Calabria, vale a dire Ciccarello, sta per nascere un circolo di Fratelli d’Italia. Da diversi anni, l’intera zona vive in uno stato di incuria e abbandono, i residenti hanno deciso di scendere in campo e indicare la via del riscatto per il quartiere.

Già in occasione di due eventi organizzati il 14 ed il 27 Febbraio del 2021, un gruppo di volontari guidati da Giuseppe Nucera del Movimento ‘La Calabria che vogliamo’ ha raccolto più di 150 sacchi neri pieni di rifiuti e fiori secchi ammucchiati in ogni angolo de Cimitero di Modena, in un luogo sacro.

Valerio Nucera, tra i volontari che si sono impegnati per ridare decoro e dignità in uno dei quartieri più trascurati di Reggio Calabria, evidenzia la fondamentale importanza che riveste la cittadinanza attiva, unita a un senso civico che deve animare vecchie e nuove generazioni.