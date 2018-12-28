Lo abbiamo promosso anche noi di CityNow, ebbene si. E’ un evento in città e come tale lo abbiamo pubblicato per informare i nostri lettori e metterli al corrente che all’interno dell’area Tempietto di Reggio Calabria c’è il Circo di Natale.

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Non possiamo però esimerci dal commentare un allestimento che di ‘spettacolare’, almeno a giudicare dall’esterno ha davvero ben poco.

Un’area già bistrattata e un allestimento fuori contesto

Nell’area già da tempo bistrattata come quella del Tempietto si inserisce una struttura immensa che aggredisce quel che di poco rimane del verde dell’area e affonda ormai definitivamente l’area pedonale (sfidiamo a trovare una sola mattonella sana).

Camion, roulotte, piccoli recinti con ceste di galline sparse qua e là, transenne in metallo e pilastri di varie misure sono l’immagine di un circo che si presenta dall’esterno come uno squallido mega tendone invecchiato ed annerito posizionato in una location altrettanto povera e misera.

D’altronde basta osservare le immagini scattate questa mattina per poter giudicare, il Tempietto appare spoglio, triste e desolante e i cittadini dovranno ancora subire e sopportare lo scenario raccapricciante del Circo di Natale ancora fino al 20 gennaio. Ma ciò che appare ancora più grave, al di là dell’impatto visivo, piuttosto sgradevole, è l’ostruzione ‘senza se e senza ma’ della pista ciclabile.

La pista ciclabile negata a ciclisti e runner

Il Circo ‘Lidia Togni‘ nega il passaggio con il placet dell’amministrazione comunale. Nessuna pietà per ciclisti, runner e amanti del jogging. Da lì non si passa.

Proporre una valida alternativa alla location attuale era forse la cosa più ovvia da fare. Ma ormai i giochi sono fatti. E’ necessario dunque prestare più attenzione, garantire l’utilizzo degli spazi essenziali e tutelare l’interesse pubblico da quelli che sono gli interessi dei privati che ‘sfruttano’ la nostra città per brevi periodi e che offendono i cittadini.

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