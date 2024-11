Reggio City tour, riprende il suo giro per la città

Sabato 25 luglio p.v., alle ore 18.30, con partenza da Piazza Indipendenza, riprenderà – con un tour inaugurale alla presenza del Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà, dell’ Amministratore Unico di ATAM, prof. Antonino Gatto e delle autorità cittadine, il servizio di trasporto turistico Reggio city tour.

Il servizio che ATAM, già da diversi anni, attiva nei mesi estivi grazie ad un efficiente bus cabrio con un nuovo restyling grafico, dotato di audioguida in 5 lingue e con un capienza di 32 passeggeri.

Il city tour fa ormai parte del panorama reggino e viene sempre più apprezzato dai turisti e da chi vuole vedere Reggio Calabria da un altro punto di vista.

Una linea che permette, con due corse giornaliere per tutta l’ estate (ore 18.30 ed ore 19.30), di scoprire il centro storico di Reggio Calabria, partendo da Piazza Indipendenza per un itinerario che si snoda attraverso i luoghi d’interesse più suggestivi ed importanti della città: l’Arena dello Stretto le Mura Greche, le Terme Romane, Piazza Garibaldi, la Villa Comunale, Piazza Duomo, Piazza Castello, Piazza Italia, il Teatro Comunale, Piazza de Nava-Museo Archeologico per poi concludersi a Piazza Indipendenza.

La linea attraversa le arterie principali della città, porta gli ospiti alla scoperta anche di altri monumenti e palazzi d’interesse storico.

Un itinerario archeologico-artistico per chi ha poco tempo a disposizione e vuole conoscere la città attraverso i suoi monumenti più noti per prendere spunto, durante il percorso in bus, di cosa approfondire poi in modo autonomo.

Il commentario si può scegliere in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. I biglietti possono essere comprati a bordo rivolgendosi al personale ATAM al costo intero di € 5,00 per gli adulti e di € 3,00 ridotto (per i bambini da zero a 12 anni).

Infine, come ogni anno, è sempre possibile prenotare il servizio per gruppi organizzati contattando l’Ufficio Gran Turismo di ATAM allo 0965 591724 o, in alternativa, inviando una mail a customer@atam-rc.it.