Reggio continua a volare! Alitalia non interromperà i voli

Finalmente una bella notizia. In attesa di una comunicazione ufficiale, sembra proprio che il vertice romano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbia dato esito positivo: Alitalia dovrebbe proseguire i voli da e per l’Aeroporto dello Stretto.

Il tam-tam è iniziato alle prime ore del pomeriggio, alcuni gruppi su Facebook (tra i quali il Comitato pro Aeroporto) parlavano di una fumata bianca, confermata pochi minuti fa sul sito di Reggiotv. Giusto evidenziare come, in caso di esito positivo, la vittoria dovrà essere considerata parziale. In attesa di vedere un vero piano di sviluppo dei trasporti in riva allo Stretto, che metta Reggio Calabria alla pari (ad esempio) di Lamezia, il cui aeroporto dispone di diverse tratte nazionali e internazionali.