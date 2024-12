Reggio, Corso di Greco moderno per adulti al liceo classico Campanella

Per molti il Liceo “Tommaso Campanella” è una macchina del tempo, uno scrigno che contiene ricordi di gioventù, ma si può rientrare al liceo in un’età diversa della vita, scegliendo di tornarvi non per il dovere, ma per il piacere di apprendere? Dal mese di febbraio 2025 gli ex alunni della scuola e quanti nutrono il desiderio di approfondire la conoscenza del mondo classico avranno questa possibilità. L’occasione è legata a un progetto didattico di lingua e cultura ellenica destinato a coloro che desiderano avvicinarsi alla storia della Grecia contemporanea.

Il Greco moderno è un simbolo di unità e continuità, nonostante i cambiamenti linguistici avvenuti nel corso dei secoli. Non è solo una lingua parlata da milioni di persone, ma è anche un ponte tra passato e presente, tra il patrimonio culturale antico e la vibrante vita moderna della Grecia. Studiarlo e valorizzarlo significa anche contribuire alla preservazione della storia e della cultura.

Un percorso tra lingua, storia e identità

Il percorso sarà realizzato con il Centro Ellinomatheia, che da anni mira a riallacciare il legame con le radici e rafforzare il senso di identità storica e appartenenza ai territori. Il corso sarà tenuto da docenti madrelingua e sarà attivato con un minimo di 10 iscritti ed un massimo di 20 partecipanti.

La partecipazione prevede un contributo. Le iscrizioni, da effettuarsi entro il 18 dicembre 2024, saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ci si può iscrivere compilando il modulo Google disponibile al link:

https://forms.gle/LHtMjxk2hZ4D7etT9