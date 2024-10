Reggio, disservizi idrici causa maltempo. Le zone interessate

Di seguito la nota appena giunta in redazione del Comune di Reggio Calabria.

“A causa del maltempo che ha provocato gravi danni alla sorgiva della contrada Morello che rifornisce i serbatoi di Lazzaretto, oggi si verificheranno disservizi nei quartieri : Tre mulini, Cardinale Portanova, via Petrara. A causa di un grave danno al pozzo sito in rione S.Giorgio, si verificheranno altresì difficoltà all’ erogazione idrica nei quartieri Pio XI S. Giorgio Extra, Boschicello. I tecnici comunali congiuntamente con i tecnici Sorical sono a lavoro per risolvere il problema“.