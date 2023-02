Lavori straordinari agli organi di manovra della rete idrica previsti per mercoledi 22 febbraio

Reggio Calabria, l’amministrazione comunale comunica che, “per lavori straordinari agli organi di manovra della rete idrica, saranno previsti disservizi idrici nel comprensorio comunale della ex prima circoscrizione, in particolare in tutto il centro Storico, dalle ore 08:00 di domani mercoledì 22 febbraio 2023. Si presume che nel pomeriggio della stessa giornata, verrà ripristinata la normale erogazione idrica”.