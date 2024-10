Reggio – ‘Dona un osso per Natale’, una bella iniziativa per gli amici a quattro zampe

E' possibile portare ciotole in acciaio (non in plastica), biscotti, giocattoli, coperte, antiparassitari, cucce, collari, guinzagli, trasportini, detersivi, croccantini... Insomma tutto ciò che può rendere più confortevole la vita ai agli amici a quattro zampe

Il Natale si avvicina, alcuni dei nostri ‘belli’ che sono stati più fortunati trascorreranno le feste al caldo con le loro nuove famiglie e sotto l’albero addobbato ci sarà un bellissimo regalo anche per loro.

Ma gli altri? Quelli meno fortunati? Quelli che trascorreranno il Natale in canile?

Ci piacerebbe che fosse Natale anche per loro. Così grazie alla nostra amica Giovanna, quest’anno abbiamo l’albero anche noi, vi piacerebbe aiutarci ad addobbarlo per gli sfortunelli di Mortara? Un albero che si rispetti ha due cose: gli addobbi ed i regali!!!

Allora cosa aspettate?

Venite a portare una decorazione per l’albero oppure un regalo impacchettato e infiocchettato che può essere per un cane in particolare, quello che più vi sta nel cuore, oppure per chiunque. Potete portare ciotole in acciaio (non in plastica), biscotti, giocattoli, coperte, antiparassitari, cucce, collari, guinzagli, trasportini, detersivi, croccantini… Insomma tutto ciò che può rendere più confortevole la vita ai nostri belli.

In più i nostri amici di Animal Store hanno promosso una bellissima iniziativa per noi: ogni osso o pacco di biscotti acquistato per i cani di Mortara ce ne doneranno un altro.

Vi aspettiamo numerosi tutte le mattine dalle 10 alle 12 presso il canile comunale di Mortara.

(qui il link per raggiungerci https://www.facebook.com/volontariMortaraRC/videos/312784562862821/ ).

E poi, se lo vorrete, vi aspettiamo per scartare i pacchi tutti insieme la mattina di Natale.