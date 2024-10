Reggio, via libera a manutenzione e adeguamento del Canile municipale

È stato al centro della scorsa campagna elettorale. Addirittura, per le vicende che lo stavano interessando, legate alla gestione della struttura, si organizzò un dibattito in loco tra gli aspiranti candidati a sindaco del 2014. Il Canile di Mortara torna così a far parlare di se, questa volta in positivo, facendo giungere buone notizie a tutti gli amanti dei quattro zampe. Il Comune infatti ha previsto di impegnare la somma di 300 mila euro da destinare ai “lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle strutture edilizie e delle opere di urbanizzazione”.

Come si ricorderà il Canile municipale, realizzato con i fondi del “Decreto Reggio” fu consegnato all’amministrazione comunale nel 1998 nelle more della realizzazione delle opere di completamento da effettuare a valle, degli allacci alla rete idrica ed elettrica. I lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento del canile sanitario e del Canile rifugio rientravano nell’ambito della realizzazione del Progetto integrato del Centro Agroalimentare di Mortara, finanziato sempre con fondi del Decreto Reggio. Ma ormai tutti sanno come sia andata a finire la storia di un mercato agroalimentare, nato male e finito peggio con, ancora oggi, l’occupazione abusiva degli operatori. Tornando al Canile va ricordato che nel 2015, lo stesso fu affidato tra mille polemiche all’associazione “Aratea”, ma solo nell’aprile del 2016 i rappresentanti dell’associazione, dell’Asp e del Comune con apposito verbale descrissero lo stato dei luoghi con riferimento alle aree esterne, alla struttura sanitaria, alle strutture di servizio del canile rifugio e dell’alloggio custode. Nell’agosto dello stesso anno, poi, i Nas e il personale del Servizio veterinario dell’Asp, redassero un verbale di ispezione igienico-sanitaria in cui evidenziarono problematiche in ordine al rispetto della vigente normativa che disciplina il randagismo. Così tra giugno e luglio del 2017 il dirigente pro tempore del settore Lavori pubblici affidò ad un raggruppamento di professionisti l’incarico della progettazione definitiva, esecutiva, e la direzione dei lavori.

Nel 2018 la giunta ha approvato il progetto definitivo ed indetto la gara d’appalto dei lavori poi affidati alla Tecnoappalti srl con sede a Gallina. Alla fine di settembre scorso il sindaco Giuseppe Falcomatà ha approvato un nuovo elenco complessivo degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del FSC 2014-2020, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate al Comune dal Patto per la Città metropolitana di Reggio Calabria. Tra i nuovi interventi di cui sopra, anche i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento del Canile.