Reggio – Ecco ‘Panorama’, il nuovo wall painting in città – FOTO

E’ stato realizzato proprio in questi giorni dall’artista Flavio Favelli, tra i più riconosciuti e apprezzati artisti contemporanei italiani, il nuovo murales a Reggio Calabria.

L’opera murale si presenta ai reggini posizionata sul viale Europa lungo il muro che costeggia una delle strade più trafficate della città, accanto alla piazzetta della rotatoria all’angolo con via del Seminario.

In questi minuti è in corso la presentazione del progetto presso l’hotel Medinblu. CityNow ha fatto un salto questo pomeriggio per curiosare e ammirare il nuovo wall painting. Ecco come si presenta:

PANORAMA

Il titolo Panorama, scelto da Favelli per il wall painting, si riferisce a un noto settimanale italiano di cui egli rielaborerà una copertina risalente agli anni Ottanta, decennio particolarmente intenso e significativo per l’artista (difatti spesso protagonista della sua ricerca con il variegato campionario di immagini, icone e simboli, che lo caratterizza e che hanno segnato un’epoca) così come per la storia culturale, politica e sociale italiana.

Quello specifico numero di “Panorama” dedicava ampio spazio a uno degli argomenti che più avevano interessato l’opinione pubblica del periodo, innescando una sorta di curiosa e irrefrenabile mania voyeuristica: l’ammirazione per le due grandi statue bronzee rinvenute nel ’72 nei fondali del mare di Riace (RC).

All’interno della rivista il giornalista, infatti, scriveva:

«Incredibile: nell’Italia dei musei trascurati e delle aree archeologiche abbandonate, la gente si alza prima dell’alba per due statue. Che cosa è? Il richiamo del mistero o del simbolismo sessuale? Risveglio culturale o divismo analfabeta?».